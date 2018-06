Ise-Shima (AFP) Die G7-Staaten wollen im Konflikt mit der russischen Regierung um die Ukraine an den Sanktionen gegen Russland festhalten. "Für mich ist es zu früh, in irgendeiner Weise Entwarnung zu geben", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Donnerstag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Ise-Shima. "Es ist hier eine Veränderung der Position gegenüber den Monaten zuvor erst einmal nicht zu erwarten."

