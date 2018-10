London (AFP) Die starke Einwanderung nach Großbritannien hält an: In den zwölf Monaten bis Dezember 2015 wanderten 333.000 mehr Menschen in das EU-Land ein als aus, wie die britische Statistikbehörde ONS am Donnerstag mitteilte. Diese Zahl ist fast so hoch wie der Rekord von 336.000 Zuwanderern in den zwölf Monaten bis Juni 2015. Die Zahlen sind Wasser auf die Mühlen der EU-Gegner.

