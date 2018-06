Paris (AFP) Bei den Protesten gegen die umstrittene Arbeitsrechtsreform in Frankreich hat es erneut gewaltsame Zwischenfällen gegeben. Dutzende vermummte Demonstranten lieferten sich am Donnerstag am Rande einer Kundgebung in Paris heftige Auseinandersetzungen mit der Polizei, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Randalierer schleuderten Flaschen auf die Polizisten, die mit Tränengas antworteten.

