Paris (AFP) Wegen Steuerbetrugsvorwürfen haben Ermittler den Frankreich-Sitz des Fastfood-Giganten McDonald's durchsucht. Bei der Durchsuchung vor anderthalb Wochen seien "zahlreiche Dokumente" beschlagnahmt worden, verlautete am Donnerstag aus Polizeikreisen in Paris. McDonald's wird vorgeworfen, aus Steuergründen seine Gewinne in Frankreich kleinzurechnen. Wegen ähnlicher Vorwürfe wurden am Dienstag Büros des US-Internetkonzerns Google in Paris durchsucht.

