Paris (AFP) Im Rahmen der Proteste gegen die Arbeitsrechtsreform in Frankreich haben die Mitarbeiter von 16 der 19 Atomkraftwerke des Landes für einen Streik am Donnerstag gestimmt. Ein Sprecher der Gewerkschaft CGT Energie sagte am Mittwochabend der Nachrichtenagentur AFP, die Belegschaft habe in allen Akws, in denen CGT die Mehrheit habe, für den Ausstand votiert. Demnach sind bereits die Kraftwerke von Cordemais, Gardanne und Porcheville im Streik.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.