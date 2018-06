Ascona (SID) - Sami Khedira und Mario Götze sind am Donnerstag wie von Bundestrainer Joachim Löw erhofft ins Mannschaftstraining der Fußball-Nationalmannschaft im EM-Vorbereitungslager in Ascona eingestiegen. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin hatte sich Anfang Mai eine Wadenzerrung zugezogen und beim Auftakt am Mittwoch noch individuell trainiert. Gleiches gilt für Bayern-Offensivspieler Götze nach seinem Rippenbruch.

Nicht einsetzbar ist noch Kapitän Bastian Schweinsteiger. "Bei ihm müssen wir schauen, wann er ins Mannschaftstraining einsteigen kann", sagte Löws Co-Trainer Thomas Schneider: "Er hat konditionell einiges aufzuholen, aber es Stand jetzt sieht es wirklich sehr, sehr gut aus." Khedira und Götze sollen derweil am Abend (17.30 Uhr) im Spiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen die eigene U20 zumindest über zwei der vier mal 20 Minuten spielen.

Am Donnerstagmorgen standen insgesamt 20 der 27 Profis aus dem vorläufigen Kader - 17 Feldspieler und drei Torhüter - auf dem Trainingsplatz. Toni Kroos und Lukas Podolski sind wegen Endspielen mit ihren Klubs noch nicht angereist, Mats Hummels (kleiner Muskelfaserriss in der Wade) trainierte ebenso im Hotel wie der zuletzt stark beanspruchte Thomas Müller und Schweinsteiger, der sich zwar grundsätzlich fit meldete, aber bisher nur individuell trainieren kann.

In einem Zelt neben dem Trainingsplatz stiegen der angeschlagene Marco Reus (Adduktoren) und der ebenfalls stark belastete Mesut Özil aufs Fahrrad. Verfolgt wurde die Einheit am Donnerstag von DFB-Sportdirektor Hansi Flick.