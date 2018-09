Ascona (SID) - Sie haben die EM in Frankreich als Ziel, doch Olympia in Brasilien als mögliches Trostpflaster im Hinterkopf. Zunächst aber erklärten die Nationalmannschafts-Neulinge Joshua Kimmich (21) und Julian Weigl (20) unisono, dass sie sich im Trainingslager der Fußball-Weltmeister in Ascona nur auf die EM konzentrieren und alles dafür tun, um sich für den endgültigen Kader zu qualifizieren. Diesen gibt Bundestrainer Joachim Löw am 31. Mai bekannt.

"Die Olympischen Spiele sind schon eine Option. Wenn es mit der EM nicht klappen sollte, würde ich gerne daran teilnehmen. Aber zunächst haben wir mal die EM im Kopf", sagte Bayern-Profi Kimmich am Donnerstag bei der Pressekonferenz am Lago Maggiore. Der Dortmunder Weigl nickte zustimmend.

Die beiden Youngster teilten zudem mit, dass sie sich innerhalb kürzester Zeit bei der Nationalmannschaft gut eingelebt hätten und sie sehr gut aufgenommen worden sind. "Wir kannten ja bereits viele Spieler aus unseren Vereinen, und die anderen lernt man schnell kennen. Man ist schnell integriert", so Kimmich.

Der ehemalige Leipziger und Weigl betonten beide, dass sie dem anderen die EM-Teilnahme von Herzen gönnen. "Da wir beide auf der gleichen Position spielen, sind wir schon Konkurrenten. Aber das spielt keine Rolle. Wir genießen die Zeit und hoffen, dass wir beide in Frankreich dabei sein werden", sagte Weigl. Ähnlich sieht es Kimmich: "Wenn man sich schon für das vorläufige Aufgebot qualifiziert hat, will man es natürlich auch in das endgültige schaffen."

Löw hatte zuvor gesagt, dass in der Woche bis zur endgültigen Kader-Nominierung alle Spieler die Chance bekommen, sich zu präsentieren. Einen potenziellen Streichkandidaten habe er noch nicht im Kopf. Auch die jungen Spieler seien "allemal in der Lage, auf diesem Niveau mitzuhalten".

Kimmich und Weigl werden aller Voraussicht nach ebenso wie der dritte Neuling Julian Brandt (20) von Bayer Leverkusen am Sonntag im Benefiz-Länderspiel gegen die Slowakei in Augsburg (17.45 Uhr/ARD) ihr Debüt in der A-Mannschaft feiern. Auch der Leverkusener Torwart Bernd Leno steht vor seiner Premiere im DFB-Team.