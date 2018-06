Ise-Shima (dpa) - Kompromiss in Wirtschaftsfragen, Enttäuschung in der Flüchtlingskrise und Streit mit China um die Territorialansprüche im Südchinesischen Meer. Der erste Tag des G7-Gipfels in Japan brachte gemischte Ergebnisse.

