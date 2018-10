Athen (dpa) - Das wilde Flüchtlingslager von Idomeni an der mazedonisch-griechischen Grenze soll bald ganz geräumt sein. Im Moment befinden sich nur noch rund 1000 Menschen dort, berichten griechische Medien. Auch diese sollen bald in andere Lager gebracht werden. 3000 Migranten waren in den letzten Tagen in organisierten Flüchtlingslagern untergebracht worden. Vor Beginn der Räumung schätzten die Behörden die Zahl der Menschen im Lager aber auf 8000. Es wird vermutet, dass ein Teil der Migranten untergetaucht ist.

