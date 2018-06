Zagreb (dpa) - Die erst seit Januar amtierende Regierung im jüngsten EU-Land Kroatien steht bereits vor ihrem Ende. Das bestätigte die Reformpartei Most der Zeitung "Jutarnji list" in Zagreb. Danach werden die Most-Abgeordneten im Parlament für die Amtsenthebung des stellvertretenden Regierungschefs und Vorsitzenden der großen HDZ-Regierungspartei Tomislav Karamarko stimmen. Karamarko ist der alles beherrschende Faktor in der christlich-konservativen HDZ. Der Spitzenpolitiker steht im Zentrum einer Korruptionsaffäre.

