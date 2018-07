Paris (dpa) - Die Proteste gegen die umstrittene Arbeitsmarktreform in Frankreich haben nun auch die Atomkraftwerke des Landes erreicht. An allen 19 Standorten sei am Donnerstag gestreikt worden, hieß es von der Gewerkschaft CGT. Der Energieversorger EDF versicherte aber, dass die Produktion für die Kunden gesichert sei. Außerdem gibt es weiterhin Straßenblockaden an Treibstoffdepots. Auch im Bahnverkehr und am Flughafen Paris-Orly kam es wegen Streiks und Protesten zu Störungen. In Paris und anderen Städten gab es Kundgebungen.

