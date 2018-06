Los Angeles (AFP) Die Heimat von Mickey Maus zieht den beliebten Disney-Dollar aus dem Verkehr. Die vor knapp 20 Jahren eingeführten Geldscheine, die in den Disney-Themenparks anerkanntes Zahlmittel sind, würden nicht mehr gedruckt, sagte eine Sprecherin am Mittwoch (Ortszeit). Zur Begründung sagte sie, die Gäste würden immer häufiger per Karte zahlen. Bestehende Disney-Banknoten sollten aber unbegrenzt ihre Gültigkeit behalten.

