Kathmandu (dpa) - Während eines Streiks in Nepal gegen höhere Strafen für Verkehrsvergehen sind mindestens 60 Menschen festgenommen worden. Protestierende hatten Taxis angegriffen, deren Fahrer sich nicht am Streik beteiligen wollten. Die sieben größten Transportverbände des Landes hatten alle Bus- und Taxifahrer für heute zum Streik aufgerufen, nachdem die Strafen für Verkehrsvergehen teils deutlich erhöht worden waren. So wurde etwa die Mindeststrafe für kaputte Blinklichter von 200 Rupien (etwa 1,60 Euro) auf 500 Rupien erhöht.

