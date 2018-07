Sydney (AFP) Nach der geplanten Berichterstattung über eine Kindesentführung im Libanon sieht sich der australische Fernsehsender Channel Nine mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Die Journalisten und der ganze Sender hätten "nicht zu entschuldigende Fehler gemacht", hieß es in einem am Freitag vorgelegten Untersuchungsbericht zu den Vorfällen im April.

