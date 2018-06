Peking (AFP) Eine chinesische Werbung für ein Waschmittel, in der sich ein Schwarzer in der Waschmaschine in einen hellhäutigen Asiaten verwandelt, hat in den USA für Empörung gesorgt. In der Werbung für die Waschmittelmarke Quiaobi pfeift und zwinkert ein Schwarzer einer jungen Chinesin hinterher. Die Frau ruft ihn zu sich, steckt ihm eine Waschmittelkapsel in den Mund und stößt ihn mit dem Kopf voran in eine Waschmaschine.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.