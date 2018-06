Karlsruhe (AFP) Ein offenbar noch durstiger Kneipenbesucher ist in Karlsruhe in eine Gaststätte eingebrochen, die er nach kräftigem Alkoholkonsum zuvor wegen der Sperrstunde hatte verlassen müssen. Beim zweiten "Besuch" in dem Lokal schlief der 36-Jährige dann im Schankraum ein, wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte.

