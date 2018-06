Berlin (AFP) Die Riester-Rente kann nach Einschätzung des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags in die gesetzliche Rentenversicherung überführt werden, sofern dies freiwillig geschieht. Zu diesem Ergebnis kommen die Wissenschaftler in Gutachten im Auftrag der Linken-Fraktion, wie der rentenpolitische Sprecher der Fraktion, Matthias Birkwald, am Freitag bestätigte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.