Ise-Shima (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat ein positives Fazit des G7-Gipfels in Japan gezogen. "Ich bewerte den Gipfel schon als Erfolg", sagte Merkel am Freitag in Ise-Shima. Es sei den sieben großen Industrienationen gelungen, "in den letzten Jahren eine kontinuierliche Arbeitsagenda zu entwickeln".

