Kassel (AFP) Bei einer Straßenkontrolle in Kassel haben Drogenfahnder in der Einkaufstüte eines 20-Jährigen neben Obst und einer Haushaltspapierrolle ein halbes Kilo Heroin entdeckt. Die Beamten stießen in der Plastiktüte neben dem Küchenpapier auf einen Apfel, eine Orange und mehrere Tütchen, aus denen deutlicher Heroingeruch wahrzunehmen war, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.