Berlin (dpa) - Promi-Auflauf zum Deutschen Filmpreis: In Berlin werden heute die Lolas verliehen. Sechs Filme sind im Rennen um den Hauptpreis. Großer Favorit ist mit neun Nominierungen der auf Tatsachen basierende Polit-Thriller "Der Staat gegen Fritz Bauer". Die begehrte Lola wird in insgesamt 19 Kategorien vergeben - unter anderem auch an die besten Schauspieler, Regisseure und Drehbuchschreiber. Zu der Gala werden mehr als 1800 prominente Gäste erwartet. Es ist der 66. Deutsche Filmpreis.

