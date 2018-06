Lille (AFP) Nach einer Massenschlägerei mit 40 Verletzten im Flüchtlingslager von Calais hat die französische Justiz Ermittlungen aufgenommen. Ermittelt werde wegen "bewaffneter Gewalt", sagte Staatsanwalt Jean-Pierre Valensi am Freitag der Nachrichtenagentur AFP. Rund 200 Flüchtlinge aus Afghanistan und dem Sudan waren am Donnerstag aus noch unbekannter Ursache in dem als "Dschungel" bekannten Lager in Nordfrankreich aufeinander losgegangen.

