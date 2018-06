Ise-Shima (AFP) Angesichts der Zuspitzung der Proteste gegen seine Arbeitsrechtsreform hat Frankreichs Staatschef François Hollande bekräftigt, an dem umstrittenen Vorhaben festhalten zu wikkeb. "Ich werde durchhalten, denn ich denke, es ist eine gute Reform", sagte Hollande am Freitag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Ise-Shima. "Wir müssen bis zu einer Verabschiedung (im Parlament) gehen."

