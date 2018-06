Köln (SID) - Gute Frühform in der EM-Vorbereitung: Mitfavorit England, der deutsche Gruppengegner Nordirland, der nächste DFB-Länderspielgegner Slowakei sowie Tschechien und Kroatien sind am Freitag mit Länderspielsiegen in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Endrunde in Frankreich (10. Juni bis 10. Juli) gestartet. Allein Irland blieb als einziger EM-Starter ohne Erfolgserlebnis.

Bei Englands 2:1 (1:0) in Sunderland gegen Australien erzielte Shootingstar Marcus Rashford von Manchester United bereits nach 135 Sekunden in seinem ersten A-Länderspiel die Führung für die Hausherren. Das 18 Jahre alte Ausnahmetalent avancierte zum jüngsten Spieler in der Geschichte der Three Lions, der bei seinem Debüt traf.

Hinter Wayne Rooney und Michael Owen ist Rashford zudem nun der drittjüngste Torschütze im englischen Nationaltrikot überhaupt. Eben jener Rooney erhöhte in der 55. Minute auf 2:0, ehe Verteidiger Eric Dier von Tottenham Hotspur in der 75. Minute ein Eigentor unterlief.

Deutschlands Gruppengegner Nordirland feierte in Belfast ein deutliches 3:0 (2:0) gegen Weißrussland. Die Tore zum leichten Sieg für den EM-Debütanten erzielten Kyle Lafferty (6.), Conor Washington (44.) und Will Grigg (88.).

Auch der nächste Gegner des Weltmeisters feierte ein Erfolgserlebnis: Zwei Tage vor dem Länderspiel in Augsburg gegen die DFB-Elf (Sonntag, 17.45 Uhr/ARD) kam EM-Debütant Slowakei gegen Georgien zu einem 3:1 (1:0). Der frühere Deutschland-Legionär Adam Nemec (u.a. Kaiserslautern) brachte sein Land im österreichischen Wels mit seinem Doppelpack (5., 56.) klar in Front. Adam Zrelak erhöhte nach 70 Minuten auf 3:0, ehe nur eine Minute später der frühere Schalker und Düsseldorfer Lewan Kenia verkürzte.

Der ebenfalls für die Endrunde qualifizierte Ex-Europameister Tschechien schlug Malta klar mit 6:0 (3:0). Den Kantersieg schossen Jaroslav Plasil (15.), Milan Skoda (21.), der frühere Berliner Roman Hubnik (40.), David Lafata (74.), Tomas Necid (81.) und Patrik Schick (90.+1) heraus. In Kufstein stand bei der Mannschaft von Pavel Vrba der Hoffenheimer Pavel Kaderabek in der Startelf. Torhüter Petr Cech avancierte mit seinem 119. Länderspieleinsatz zum Rekordnationalspieler.

Kroatien kam dank des frühen Treffers des Hoffenheimer Bundesliga-Angreifers Andrej Kramaric (9.) gegen die Republik Moldau in Koprivnica zu einem wenig glanzvollen 1:0 (1:0).

Als einziger EM-Teilnehmer musste sich Irland mit einem Remis begnügen. Gegen den sensationell nicht für die EURO qualifizierten WM-Dritten Niederlande kam die Mannschaft von Martin O'Neill in Dublin nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Der frühere Mönchengladbacher Luuk de Jong (85.) glich für Oranje die irische Führung durch Shane Long (30.) los.