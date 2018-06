London (AFP) Das Brexit-Lager hat knapp vier Wochen vor dem EU-Referendum in Großbritannien eine Belohnung von 50 Millionen Pfund (66 Millionen Euro) ausgesetzt, falls jemand alle Partien der Fußballeuropameisterschaft korrekt tippt. Jeder Teilnehmer habe die Chance, so viel Geld zu bekommen, "wie es sonst nur Banker oder EU-Abgeordnete erhalten", sagte der Leiter der "Vote Leave"-Kampagne, Dominic Cummings, am Freitag.

