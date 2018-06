Guatemala-Stadt (AFP) Fast 50.000 Menschen sind nach Einschätzung der UNO in Guatemala Opfer von sexueller Ausbeutung, die meisten von ihnen junge Frauen und Mädchen. In einem gemeinsamen Bericht nannten das UN-Kinderhilfswerk Unicef und die von der UNO unterstützte Internationale Kommission gegen die Straflosigkeit in Guatemala (Cicig) am Freitag Armut, die patriarchal strukturierte Gesellschaft und häusliche Gewalt als Hauptgründe dafür.

