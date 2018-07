Ise-Shima (dpa) - In Japan haben die Staats- und Regierungschefs sieben führenden Industrienationen am Morgen ihre Beratungen wieder aufgenommen. Im Mittelpunkt in Ise-Shima standen zunächst der Klimawandel und Energiefragen. Später war ein erweitertes Treffen mit Spitzenpolitikern aus afrikanischen und asiatischen Ländern geplant. Die G7 haben sich bereits auf ein Programm verständigt, das die Weltwirtschaft ankurbeln soll. Thema des zweitägigen Treffens war außerdem der Kampf gegen Terroristen.

