Rom (AFP) Dutzende Flüchtlinge werden nach einem neuen Bootsunglück im Mittelmeer vermisst. Das überladene Fischerboot sei vor der libyschen Küste verunglückt, teilte die italienische Küstenwache am Freitag mit, die die Rettungseinsätze in dem Seegebiet koordiniert. Sie rief die Schiffe in der Gegend auf, 350 Menschen im Meer zur Hilfe zu kommen. Die italienische Marine erklärte ihrerseits, sie habe 130 Flüchtlinge des Unglücks gerettet.

