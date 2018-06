Berlin (dpa) - Der Landkreis und die Stadt München sind nicht zu schlagen: Sie belegen laut einer Analyse des Prognos-Instituts auch in diesem Jahr die Top-Plätze als zukunftsfähigste Regionen Deutschlands, wie das "Handelsblatt" berichtete. Sie sind damit seit der Erstauflage des "Zukunftsatlas" im Jahr 2004 Spitzenreiter. Auch in einem erstmals parallel durchgeführten Ranking zu den Perspektiven in der Digitalwirtschaft stehen der Landkreis und die Stadt München den Angaben zufolge an der Spitze. Ein weiteres Ergebnis: Immer mehr ostdeutsche Großstädte holen auf.

