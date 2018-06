Los Angeles (dpa) - Jetzt soll endgültig Schluss sein: Der US-Reality-Star Khloé Kardashian (31) hat US-Medienberichten zufolge zum zweiten Mal die Scheidung von Ex-Basketballspieler Lamar Odom (36) eingereicht.

Das Promiportal "TMZ.com" stellte am Donnerstag (Ortszeit) die Gerichtsdokumente ins Netz. Kardashian gab demnach "unüberbrückbare Differenzen" als Grund an. Sie wolle auch den Nachnamen Odom offiziell ablegen.

Die jüngere Schwester von TV-Promi Kim Kardashian (35) blickt auf eine turbulente Ehe zurück. Sie heiratete Odom 2009, nachdem sie ihn nur wenige Monate zuvor kennengelernt hatte. Nach vier Jahren Ehe reichte sie im Dezember 2013 erstmals die Scheidung ein. Nach einer längeren Verzögerung unterschrieben beide im Juli 2015 den Antrag.

Im Herbst wurde der Sportler dann in kritischem Gesundheitszustand in einem Bordell im US-Bundesstaat Nevada aufgefunden - offenbar wegen eines Schlaganfalls. Kardashian kümmerte sich um ihren Noch-Ehemann am Krankenbett, bedankte sich für die Genesungswünsche und legte die Scheidung auf Eis. Wenige Monate später will sie nun laut dem Bericht doch einen Schlussstrich unter die Ehe ziehen.

Kardashian steht mit ihren Schwestern Kim und Kourtney im Mittelpunkt der Reality-Sendung "Keeping Up With The Kardashians", die seit fast neun Jahren im US-Fernsehen läuft und das Familien- und Berufsleben des Kardashian-Clans begleitet. Auch Odom war dort immer wieder zu sehen.

TMZ.com