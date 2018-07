Nachkontrollen zu Olympia 2012: 23 Sportler unter Dopingverdacht

Lausanne (dpa) - Bei Nachkontrollen zu den Olympischen Spielen 2012 in London sind 23 Sportler positiv getestet worden. Das gab das Internationale Olympische Komitee am Freitag bekannt. Außerdem kam eine weitere positive Probe von den Sommerspielen 2008 in Peking hinzu. Damit erhöhte sich die Anzahl der nachträglich unter Verdacht geratenen Sportler von den Spielen 2008 auf 32. Die Ergebnisse der Nachkontrollen von Peking hatte das IOC in der vergangenen Woche publik gemacht. In allen 55 Fällen handelt es sich zunächst um die A-Probe der Athleten. Von den Spielen in London wurden 265 Proben mit verfeinerten Analyseverfahren erneut untersucht.

Deutscher Sport unterstützt Ermittlungen des IOC

Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Sport begrüßt die Doping-Ermittlungen des Internationalen Olympischen Komitees. "Wir finden es gut, dass die Ergebnisse der Nachtests von Peking und London vor Rio öffentlich werden. So können die Athleten, die 2008 und 2012 betrogen haben, nicht in Rio starten", sagte Michael Vesper, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB), am Freitag. Die Ermittlungen seien eine wichtige Nachricht für die sauberen Sportler. "Wir unterstützen diesen bemerkenswerten Schritt des IOC voll und ganz", versicherte Vesper.

Torwart Leno debütiert gegen die Slowakei - Podolski stößt zum Team

Ascona (dpa) - Bernd Leno wird beim vorletzten EM-Test gegen die Slowakei sein Debüt im Tor der Fußball-Nationalmannschaft feiern. Torwarttrainer Andreas Köpke kündigte am Freitag im Trainingslager in der Schweiz an, dass der 24-jährige Leverkusener am Sonntag in Augsburg spielen werde. Der für die EM als Nummer eins gesetzte Manuel Neuer wird ebenso wie einige weitere Strammkräfte sowie noch nicht einsatzfähige Akteure wie Kapitän Bastian Schweinsteiger und Abwehrspieler Mats Hummels in Ascona bleiben. "Es macht keinen Sinn, 27 Spieler mit nach Augsburg zu nehmen", sagte Köpke. Lukas Podolski wird nach dem Pokalsieg in der Türkei in Augsburg zum Team stoßen.

Informant Stepanow: 200 Mails an WADA wegen Dopings in Russland

Paris (dpa) - Zu den Vorwürfen des systematischen Dopings in der russischen Leichtathletik hat Informant Witali Stepanow nach eigenen Angaben zahlreiche Angaben bei der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) gemacht. "Ich habe gelesen, dass die WADA gesagt hat, dass ich nicht kooperieren wollte. Ich habe ihnen seit 2010 200 Mails geschickt", sagte Stepanow der französischen Sportzeitung "L'Equipe" (Freitag). Er lebt mit seiner Ehefrau Julia an einem geheimen Ort in den USA. Beide hatten mit ihren Angaben für eine ARD-Dokumentation die Ermittlungen gegen Russland ins Rollen gebracht.

Viktor Skripnik bleibt Trainer bei Werder Bremen

Bremen (dpa) - Viktor Skripink bleibt Trainer bei Werder Bremen. Frank Baumann, der neue Geschäftsführer Sport, erklärte am Freitag auf einer Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten: "Wir haben uns als Geschäftsführung für ihn entschieden." Er sei der Überzeugung, dass "Skripnik der bestmögliche Trainer für Werder" sei. Baumann kündigte Verhandlungen mit dem zuletzt in der Kritik stehenden Trainer an: "Wir werden mit Skripnik bis Saisonbeginn Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufnehmen." Baumann führte weiter aus: "Wir haben in der kritischen Analyse einige Dinge festgestellt, die nicht optimal waren. Wir haben eine klare Erwartungshaltung an Skripnik!"

Mourinho neuer Coach von Manchester United

Manchester (dpa) - Der Portugiese José Mourinho wird neuer Trainer von Manchester United. Das bestätigte der Fußball-Club aus der englischen Premier League am Freitag auf seiner Webseite. Der 53-jährige Mourinho erhält einen Dreijahresvertrag. Er wird Nachfolger des Niederländers Louis van Gaal, von dem sich der Verein am Montag ein Jahr vor Ablauf seines Vertrags getrennt hatte. Mourinhos war zuletzt beim FC Chelsea. Nach schwachem Saisonstart trennte sich der Londoner Club im Dezember 2015 von seinem einstigen Meistermacher.

Bundestrainerin Neid nominiert 26 Spielerinnen für Rio-Vorbereitung

Frankfurt/Main (dpa) - Frauen-Fußball-Bundestrainerin Silvia Neid hat 26 Spielerinnen für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro nominiert. In Saskia Bartusiak, Annike Krahn, Babett Peter, Melanie Behringer, Simone Laudehr und Anja Mittag stehen noch sechs Spielerinnen im Aufgebot, die 2008 bei Olympia in Peking Bronze gewonnen hatten. Nicht dabei sind Lena Lotzen (Aufbautraining) und Anna Blässe (gesundheitliche Gründe). Das endgültige Aufgebot mit 16 Spielerinnen und zwei Torhüterinnen wird Neid am 18. Juli bekanntgeben.

Tennisspielerin Beck als letzte Deutsche bei French Open draußen

Paris (dpa) - Annika Beck hat den erstmaligen Einzug in das Achtelfinale bei den French Open der Tennisprofis verpasst. Die Bonnerin verlor am Freitag 4:6, 6:2, 1:6 gegen die an Nummer 25 gesetzte Rumänin Irina-Camelia Begu. Die Niederlage der Fed-Cup-Spielerin stand nach gut zwei Stunden Spielzeit fest. Damit sind alle zehn in Paris gestarteten deutschen Damen bereits nach der dritten Runde ausgeschieden. Das gab es zuletzt vor sechs Jahren. Am Samstag hat Talent Alexander Zverev im Match gegen den Österreicher Dominic Thiem als letzter der 17 deutschen Starter die Chance auf einen Platz in der Runde der letzten 16.

NBA-Playoffs: Meister Golden State vermeidet vorzeitiges Aus

Oakland (dpa) - Die Golden State Warriors haben das vorzeitige Aus im Titelrennen der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA verhindert. Der Meister gewann am Donnerstag (Ortszeit) sein Heimspiel gegen die Oklahoma City Thunder 120:111 und verkürzte in der Halbfinal-Serie der Playoffs auf 2:3-Siege. Trotz dieses wichtigen Erfolges müssen die Kalifornier am Sonntag in Oklahoma gewinnen, um ein entscheidendes siebtes Match in der heimischen Arena in Oakland zu erzwingen. Spielmacher Stephen Curry erzielte 31 Punkte, Klay Thompson steuerte 27 Zähler bei.

NHL-Profi Kühnhackl steht mit Pittsburgh im Stanley-Cup-Finale

Pittsburgh (dpa) - Eishockey-Profi Tom Kühnhackl hat mit den Pittsburgh Penguins in der nordamerikanischen Profiliga NHL das Stanley-Cup-Finale erreicht. Das Team des gebürtigen Landshuters bezwang am Donnerstag (Ortszeit) die Tampa Bay Lightning im entscheidenden siebten Playoff-Halbfinale mit 2:1 und entschied die Best-of-Seven-Serie mit 4:3 für sich. Im Finale trifft der Champion von 2009 auf die San Jose Sharks. Bryan Rust (22. Minute/31.) traf für die Gasteber, Jonathan Drouin (30.) erzielte für Tampa den zwischenzeitlichen Ausgleich.