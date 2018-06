Lausanne (SID) - Bei Nachtests von 265 Dopingproben der Olympischen Spiele 2012 in London sind weitere 23 Sportler überführt worden. Dies gab das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Freitag bekannt. Die betroffenen Aktiven aus fünf Sportarten stammen sechs Ländern. Namen nannte das IOC nicht.

Am 17. Mai hatte das IOC bereits vermeldet, dass bei 454 Nachtests der Olympischen Spiele 2008 in Peking 31 Sportler positiv getestet worden waren. Wie das IOC nun mitteilte, wies eine weitere Probe von Peking Unregelmäßigkeiten auf. Sollten die B-Proben die Ergebnisse bestätigen, drohen den betroffenen Sportlern Sperren sowie der Ausschluss von den Sommerspielen im August in Rio de Janeiro.

"Die Nachtests zeigen erneut unsere Entschlossenheit im Kampf gegen Doping. Wir wollen keine gedopten Sportler in Rio de Janeiro. Darum handeln wir derzeit so schnell", sagte IOC-Präsident Thomas Bach. Der frühere Fecht-Olympiasieger verwies auch darauf, dass er bereits eine Disziplinar-Kommission einberufen habe, die die volle Macht besitze, alle Entscheidungen im Interesse des IOC zu treffen.

Am Dienstag hatte das russische Olympia-Komitee ROC erklärt, dass von den in Peking überführten Sportlern 14 aus Russland stammen. Davon sollen zehn Medaillengewinner sein, auch prominente Namen wie die London-Olympiasiegerin im Hochsprung, Anna Tschitscherowa.

Wie viele Athleten insgesamt positiv getestet wurden, ist allerdings nicht sicher. Nach Angaben des IOC seien bei einigen Sportlern sowohl Proben von Peking als auch von London untersucht worden.