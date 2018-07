Moskau (SID) - Die deutschen Beachvolleyballer Jonathan Erdmann/Kay Matysik (Berlin) haben beim World Tour Grand Slam in Moskau das Viertelfinale verpasst, aber im Kampf um ein Olympiaticket Boden auf Markus Böckermann/Lars Flüggen gutgemacht. Das Duo aus Hamburg und Berlin war am Freitag ebenso wie Katrin Holtwick/Ilka Semmler (Essen) bereits in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden - für beide ein empfindlicher Rückschlag auf dem Weg nach Rio.

Erdmann/Matysik unterlagen in der Runde der letzten 16 zwar dem an Position zwei gesetzten Duo Jacob Gibb/Casey Patterson aus den USA mit 1:2, doch im Kampf um einen Olympia-Startplatz verkürzten sie den Abstand auf Böckermann/Flüggen aber auf 60 Punkte. Zugleich setzten sie sich von den internationalen Verfolgern ab.

Böckermann/Flüggen unterlagen den Spaniern Pablo Herrera/Adrian Gavira ebenso 0:2 wie Holtwick/Semmler der Paarung Miller Pata/Linline Matauatu aus dem südpazifischen Inselreich Vanuatu.

Bei den Frauen zogen Karla Borger/Britta Büthe (Stuttgart) am Freitag durch ein 2:0 gegen Pata/Matauatu ins Viertelfinale am Samstag ein. Damit bauten sie im Ranking der Olympia-Qualifikation ihren Vorsprung gegenüber Holtwick/Semmler bereits auf mindestens 240 Punkte aus.

In der Runde der letzten 16 war dagegen für die bereits für Olympia qualifizierten Laura Ludwig/Kira Walkenhorst Endstation. Die an Nummer vier gesetzten Hamburgerinnen unterlagen den Polinnen Kinga Kolosinska/Monika Brzostek 1:2.