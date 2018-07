Köln (SID) - Am sechsten Turniertag der French Open in Paris stehen die ersten Achtelfinal-Spiele auf dem Programm. Unter anderem trifft Annika Beck aus Bonn auf die Rumänin Irina-Camelia Begu. Beck hatte am Mittwoch die Ukrainerin Katerina Bondarenko nach einer Energieleistung mit 4:6, 6:3 und 7:5 besiegt. Die ersten Partien starten um 11.00 Uhr.

Bei den Weltmeisterschaften der Modernen Fünfkämpfer in Moskau greift Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn im Einzel-Wettbewerb nach ihrem siebten WM-Gold. In ihrer Qualifikationsgruppe belegte die Bonnerin Platz zwei hinter der Französin Elodie Clouvel. Außerdem sind Schöneborns Staffel-Parterin Annika Schleu und Janine Kohlmann am Start. Beginn ist um 8.30 Uhr.

Beim 99. Giro d'Italia kehrt das Peloton in die Berge zurück. Auf der 162 Kilometer langen 19. Etappe von Pinerolo nach Risoul fordern ein Anstieg der höchsten und ein Berg der ersten Kategorie die Favoriten um den Gesamtführenden Steven Kruijswijk. Der Niederländer hat drei Minuten Vorsprung vor dem zweitplatzierten Kolumbianer Esteban Chaves.