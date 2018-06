Washington (AFP) Bei der kurdisch-arabischen Bodenoffensive in der syrischen Provinz Raka spielen die beteiligten US-Spezialkräfte nach Darstellung des Pentagon eine nur untergeordnete Rolle. Diese Kräfte fügten sich bei ihren Einsätzen in bestimmten Gegenden "in das Umfeld ein", sagte am Donnerstag (Ortszeit) in Washington der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Peter Cook. Ein solches Vorgehen sei notwendig, damit diese Soldaten "ihren eigenen Schutz, ihre eigene Sicherheit" erhöhten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.