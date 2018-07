Washington (AFP) Die US-Luftwaffe fürchtet, dass ihr im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien und dem Irak die Präzisionsbomben ausgehen. Zwar seien weitere der laser- oder GPS-gelenkten Bomben bestellt, die Lieferzeit betrage aber etwa zwei Jahre, sagte Charles Brown Jr. vom US-Zentralkommando am Donnerstag vor Journalisten. Möglicherweise müssten zusätzliche Bomben aus anderen Regionen in den Nahen Osten verlegt werden.

