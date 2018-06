Berlin (AFP) Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Reiner Hoffmann, hat sich enttäuscht über die Ergebnisse des G7-Gipfels in Japan gezeigt. Die Teilnehmerstaaten hielten an einer neoliberalen Wirtschaftspolitik fest, die im Wesentlichen auf Sparmaßnahmen setze, statt Initiativen für nachhaltiges Wachstum zu ergreifen, sagte Hoffmann am Samstag dem Deutschlandfunk. Dies sei angesichts der vielfältigen globalen Krisen ein Ausdruck von Hilflosigkeit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.