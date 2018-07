Monaco (SID) - Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen geht am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) mit einem Handicap in den Großen Preis von Monaco. Der momentan Zweite der WM-Wertung aus Finnland wurde vom Motorsport-Weltverband FIA mit einer Fünf-Plätze-Strafe für die Startaufstellung belegt. Grund dafür ist ein unerlaubter Getriebewechsel an seinem Ferrari.