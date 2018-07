Stockholm (SID) - Schwedens Fußball-Superstar Zlatan Ibrahimovic will seine Länderspiel-Karriere nach diesem Sommer offenbar beenden. Das berichten schwedische Medien übereinstimmend. Demnach will sich der 34-Jährige ab der kommenden Saison ausschließlich auf seine Vereinskarriere konzentrieren. Eine offizielle Bestätigung für Ibrahimovics Rücktrittspläne gab es zunächst weder vom Stürmer selbst, noch vom schwedischen Verband SvFF.

"Ich will nicht über irgendetwas spekulieren", sagte Hakan Sjöstrand, Generalsekretär des Verbandes. Ibrahimovic hatte zuvor angekündigt, dass er im Anschluss an die Europameisterschaft (10. Juni bis 10. Juli in Frankreich) in Frankreich gern auch beim olympischen Fußballturnier im August für Schweden antreten würde.

Allerdings fügte der Torjäger hinzu: "Es geht nicht nur darum, was ich will. Mein neuer Klub hat dabei auch ein Wörtchen mitzureden." Ibrahimovic, der seinen bisherigen Klub Paris St. Germain in diesem Sommer ablösefrei verlassen wird, wurde zuletzt mit Manchester United und dem AC Mailand in Verbindung gebracht.