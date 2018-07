Paris (SID) - Der französische Fußball-Nationalspieler Mamadou Sakho vom englischen Erstligisten FC Liverpool muss nach dem Ablauf seiner 30-tägigen provisorischen Dopingsperre vorerst keine weitere Strafe befürchten. Wie die Sporttageszeitung L'Equipe berichtet, ist der 26 Jahre alte Verteidiger mit sofortiger Wirkung wieder spielberechtigt.

Nach Angaben der L'Equipe haben Sakhos Anwälte erfolgreich argumentiert, dass der beim Franzosen nachgewiesene Fatburner nicht auf der Verbotsliste der Europäischen Fußball-Union UEFA stehe. Sakho war nach dem Europa-League-Spiel bei Manchester United (1:1) am 17. März positiv auf das Mittel getestet worden und hatte auf die Öffnung der B-Probe verzichtet. Die UEFA hatte eine vorläufige Sperre bis zum 28. Mai ausgesprochen.

Sakho könnte damit noch bei der EM in seinem Heimatland (10. Juni bis 10. Juli) spielen. Nationaltrainer Didier Deschamps hatte den Defensivspieler zwar nicht in sein vorläufiges Aufgebot berufen, das endgültige Aufgebot muss allerdings erst am 31. Mai gemeldet werden. Sakho hatte zuletzt der Zeitung Le Parisien gesagt, dass er trotz seiner Sperre zweimal täglich trainiert habe und fit sei.