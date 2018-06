Düsseldorf (dpa) - Ex-Beatle Paul McCartney (73) kommt nach Deutschland. Für seine Welttournee "One On One" tritt er an diesem Samstag in Düsseldorf auf.

Es ist das erste von drei Konzerten in Deutschland, im Juni spielt McCartney in München und Berlin. Mit seinem Programm "One On One" ist die britische Pop-Ikone bereits seit April auf Welt-Tournee.

In Düsseldorf rechnen die Veranstalter mit etwa 25 000 Fans in der damit nicht ausverkauften Esprit Arena. Für seine Fans in Deutschland übt McCartney etwas Deutsch, um sie in Landessprache begrüßen zu können.

Auf der Europa-Agenda des 73-Jährigen stehen noch zahlreiche Shows: unter anderem in Paris, Madrid und Prag. Im Juli geht die Tournee dann in den USA und Kanada weiter.

