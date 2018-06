Lausanne (SID) - Acht der 23 bei Nachtests von Dopingproben der Olympischen Spiele 2012 in London erwischten Sportler stammen aus Russland. Das gab das russische olympische Komitee (ROC) am Samstag bekannt. Die Namen der betroffenen Sportler nannte das ROC nicht, insgesamt seien aber drei Sportarten betroffen. Den betroffenen Sportlern droht der Ausschluss von den Sommerspielen im August in Rio de Janeiro.

Am Freitag hatte das Internationale Olympische Komitee (IOC) erklärt, dass bei den Nachtests der insgesamt 265 Dopingproben 23 Sportler überführt worden seien. Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hatte vom IOC keine Mitteiling erhalten.

Erst eine Woche zuvor waren bei 454 Nachtests der Spiele 2008 in Peking 32 Sportler positiv getestet worden, davon stammten 14 aus Russland.