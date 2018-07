Berlin (dpa) - Die Linke will "kraft- und saftvoll" in die nächsten Wahlkämpfe starten. Das sagte Sachsen-Anhalts Linke-Chefin Birke Bull zum Auftakt des Bundesparteitags in Magdeburg. Sie spielte damit auf Kritik von Ex-Fraktionschef Gregor Gysi an, der die Partei als "saft- und kraftlos" eingeschätzt hatte. Auf dem Parteitag ist Gysi nicht anwesend. Der Grund sei, dass ihm im Vorfeld kein Raum für eine Rede eingeräumt worden sei, hieß es. Bis Sonntag will die Linke ihren kompletten Parteivorstand neu wählen. Die Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger gelten als unangefochten.

