Moskau (SID) - Das deutsche Beachvolleyball-Duo Karla Borger/Britta Büthe hat beim World Tour Grand Slam in Moskau das Halbfinale verpasst. Die an Nummer zehn gesetzten Stuttgarterinnen unterlagen in der dritten Runde dem brasilianischen Team Larissa/Talita (Nr. 2) mit 0:2 und scheiterten damit als letzte deutsche Vertreter.

Im Kampf um ein Olympiaticket bauten sie ihren Vorsprung auf Katrin Holtwick/Ilka Semmler dennoch aus, die Essenerinnen waren schon in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.

Bei den Männern hatten am Freitag Jonathan Erdmann/Kay Matysik (Berlin) das Viertelfinale verpasst, aber im Kampf um die Rio-Teilnahme Boden auf Markus Böckermann/Lars Flüggen gutgemacht. Das Duo aus Hamburg und Berlin war wie Holtwick/Semmler in der ersten K.o.-Runde gescheitert. In der Runde der letzten 16 war zudem für die bereits für Olympia qualifizierten Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (Hamburg) Schluss.