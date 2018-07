Koblenz (dpa) - Nach dem heftigem Unwetter dauern die Aufräumarbeiten im Norden von Rheinland-Pfalz an. Am Morgen waren nach Erdrutschen und wegen umgestürzter Bäume noch immer Straßen gesperrt, eine Zugstrecke war nur eingleisig befahrbar, wie ein Polizeisprecher in Koblenz mitteilte. Am Abend war eine Unwetterfront mit starkem Regen und Hagel durch die Region gezogen und hatte hohen Schaden angerichtet. Ganze Weinberge seien entlaubt, so der Sprecher.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.