Offenbach (dpa) - Hagel, Sturmböen, heftiger Regen - und vorerst kein Ende in Sicht: Gewitter mit Unwetterpotenzial sind am Wochenende weiter möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Nachmittag gaben die Meteorologen Unwetterwarnungen vor schweren Gewittern mit Starkregen und Hagel für Teile Bayerns, Südhessens und Baden-Württembergs heraus. Nur größere Teile des Nordens und Nordostens sollen zunächst weitgehend verschont bleiben. Bereits gestern Abend hatten sich im Westen und Süden Unwetter entladen. Tief "Elvira" bringt weiter schwülwarme "Waschküchenluft" ins Land.

