Oklahoma City (SID) - Titelverteidiger Golden State Warriors hat auch den zweiten Matchball der Oklahoma City Thunder im Play-off-Halbfinale der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA abgewehrt. Das Team um Superstar Stephen Curry (29 Punkte) gewann in Oklahoma City nach einem starken Schlussviertel mit 108:101 und glich damit in der Serie best of seven zum 3:3 aus.

Herausragender Spieler des Abends war Warrior Klay Thompson mit 41 Punkten. Mit elf verwandelten Dreiern stellte er zudem einen Play-off-Rekord auf. Bei Oklahoma trafen Kevin Durant (29) und Russell Westbrook (28) am besten.

"Ich bin so stolz auf meine Mitspieler. Wir lagen fast über die ganze Zeit hinten, haben aber nie aufgegeben", sagte Thompson. Das vierte Viertel entschied Golden State mit 33:18 für sich und schaffte damit die Wende. 19 Punkte steuerte Thompson bei. "Steph hat mir vor dem letzten Viertel gesagt: Jetzt kommt deine Zeit", sagte Thompson. MVP Curry meinte: "Wir hatten den Glauben und das Herz."

Die Entscheidung über den Einzug ins NBA-Finale fällt damit am Montag in Oakland. Der Sieger trifft in den Endspielen auf Vorjahresfinalist Cleveland Cavaliers, der sich mit 4:2 gegen die Toronto Raptors durchgesetzt hatte.