Rio de Janeiro (AFP) Einer der Verdächtigen der brutalen Gruppenvergewaltigung einer 16-Jährigen in Brasilien ist wieder freigelassen worden. Wie die Zeitung "O Estado de São Paulo" berichtete, wurde der Mann am Samstag nur wenige Stunden nach seiner Festnahme nach einem Polizeiverhör wieder auf freien Fuß gesetzt. Er kam demnach aus Mangel an Beweisen wieder frei. Schon am Freitag hatte die Zivilpolizei drei Verdächtige nach einer Vernehmung wieder freigelassen.

