Leipzig (AFP) Mit einem Aufruf zur menschenwürdigen Behandlung aller Flüchtlinge ist der 100. Deutsche Katholikentag in Leipzig zu Ende gegangen. "Wenn jemand an unsere Grenze kommt und in Not ist, dann wird dieser Flüchtling menschenwürdig behandelt, dann bekommt dieser Flüchtling ein faires Verfahren", sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Reinhard Marx, am Sonntag beim Abschlussgottesdienst auf dem Leipziger Augustusplatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.