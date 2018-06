Douaumont (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der französische Staatschef François Hollande gedenken in Ostfrankreich der Schlacht von Verdun vor 100 Jahren. Die beiden Politiker legten am Sonntagvormittag zunächst an dem nahe Verdun gelegenen deutschen Soldatenfriedhof von Consenvoye einen Kranz nieder. Auf dem Friedhof ruhen die sterblichen Überreste von mehr als 11.000 bei der Weltkriegs-Schlacht getöteten deutschen Soldaten.

