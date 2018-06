Berlin (AFP) Vor der Fußballeuropameisterschaft in Frankreich, bei der in Berlin wieder Hunderttausende bei der Fan-Meile erwartet werden, sieht die Polizeigewerkschaft (GdP) die Bundeshauptstadt nicht ausreichend für Anschläge oder Katastrophen gerüstet. "Der Katastrophenschutz in Berlin stellt sich in bestimmten Teilen katastrophal dar", sagte Oliver Mertens, GdP-Experte für Großschadensszenarien, am Samstag in der "Abendschau" des RBB.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.